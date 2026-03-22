È di un morto e due feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e Bari-Carbonara, all'intersezione con la strada San Giorgio Martire, nei pressi della zona artigianale di Modugno. È successo intorno alle 14 di oggi, domenica 22 marzo. Un motociclista, poliziotto fuori servizio, è deceduto nello scontro con un'auto della Polizia. La vittima, Vincenzo Lorusso, 53 anni, lavorava alla Polizia di Frontiera. Nell'incidente sono rimaste ferite anche le due persone che erano a bordo dell'auto, entrambe in servizio alla Questura di Bari, un poliziotto di 56 anni e una agente donna di 35 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente stradale: scontro tra auto della Polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, feriti due colleghi

Articoli correlati

Tragico incidente stradale: scontro tra auto della Polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e...

Tragico incidente stradale: scontro tra auto e moto, un morto e tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e...

ULTIM’ORA SUV SI SCHIANTA CONTRO AUTO DELLA POLIZIA: MORTO POLIZIOTTO.PIRATA IN FUGA-TORRE DEL GRECO

Contenuti utili per approfondire Tragico incidente

Temi più discussi: Scontro tra quattro auto nel Bergamasco: due morti e diversi feriti, anche due bambine; Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti; Incidente a Roma: scontro tra auto e furgone, morto 87enne; Scontro mortale sull'A1, morti tre operai di Acuto su un furgone.

Tragico incidente stradale: scontro tra auto della polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno ... msn.com

Tragico incidente stradale: scontro tra auto e moto, un morto e tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno ... msn.com

’ Un tragico incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo 2026, poco dopo le ore 14:00, nella frazione di Rivalta a Reggio Emilia. Un uomo di 45 anni, che si trovava in sella al facebook

#intanto Tragico incidente alla Milano-Sanremo: la ciclista Debora Silvestri vola oltre il guard rail e si schianta sulla strada x.com