Mundfish ha deciso di non utilizzare l'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo di Atomic Heart 2, al fine di preservare l'originalità artistica del gioco. La scelta riguarda anche l'adozione di Unreal Engine 5, che porterà modifiche allo stile visivo. La società ha spiegato di voler mantenere il controllo creativo, evitando l'automazione che potrebbe influenzare l’aspetto estetico e la qualità finale del prodotto.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il passaggio a Unreal Engine 5 lo stile visivo?. Perché Mundfish rifiuta l'automazione creativa nei nuovi progetti?. Cosa aspettarsi dal ritorno di P-3 in Atomic Heart 2?. Quali rischi vede lo studio nell'uso massiccio dell'IA generativa?.? In Breve Sviluppo Atomic Heart 2 avverrà tramite il motore grafico Unreal Engine 5.. Il progetto The Cube esplorerà scenari ambientati in una struttura fluttuante.. Il DLC Blood on Crystal conclude il percorso narrativo del primo capitolo.. L'IA sarà usata solo per pre-produzione e iterazione rapida delle idee.. Il CEO di Mundfish, Robert Bagratuni, ha confermato che i prossimi titoli dello studio non integreranno l’intelligenza artificiale generativa per preservare la qualità artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mundfish: no all’IA generativa per proteggere l’arte di Atomic Heart 2

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