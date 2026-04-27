Su una piattaforma di vendita digitale, l'edizione Standard di Atomic Heart per PC è disponibile a 8,01 euro, grazie a uno sconto dell’87%. La promozione riguarda il titolo sviluppato nel 2023 e permette di acquistarlo a un prezzo molto inferiore rispetto al costo originale. La riduzione di prezzo si applica esclusivamente alla versione per computer e rende più accessibile l’acquisto del gioco.

? Cosa sapere L'edizione Standard di Atomic Heart per PC costa 8.01 euro su Instant Gaming.. Lo sconto dell'87% sul titolo Mundish del 2023 amplia l'accessibilità del mercato digitale.. L’edizione Standard di Atomic Heart per PC viene proposta a soli 8.01 euro su Instant Gaming, con una riduzione del prezzo pari all’87% rispetto al valore originale. Il titolo sviluppato dallo studio Mundfish, lanciato nel febbraio del 2023, è attualmente disponibile con un forte sconto digitale. L’opera videospirituale si distingue per l’ambientazione in una Russia sovietica alternativa e per un sistema di gioco che alterna scontri a fuoco a risoluzione di enigmi ambientali e segmenti dedicati al platforming, il tutto inserito in una narrazione caratterizzata da scelte decisamente sopra le righe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atomic Heart a prezzi stracciati: lo sconto folle per il PC

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Atomic Heart - L'edizione Standard per PC costa solo 8.01 euroNota: questo articolo contiene link di affiliazione per i quali IGN Italia potrebbe ricevere un compenso. Ogni acquisto effettuato attraverso i link qui forniti da IGN Italia contribuisce con una picc ... it.ign.com

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