Si svolge la terza edizione del FVG Song Contest, un evento musicale dedicato ai giovani artisti della regione. La manifestazione, che si tiene annualmente, invita i partecipanti a esibirsi davanti a un pubblico e a una giuria. La serata rappresenta un momento di confronto tra i talenti emergenti locali. L’evento si terrà nella città sede dell’organizzazione, con ingresso aperto al pubblico.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti musicali più attesi dedicati ai giovani talenti del territorio: il FVG Song Contest arriva alla sua terza edizione e si prepara a vivere la sua serata più emozionante. Dopo le selezioni iniziali, sono 10 i finalisti che saliranno sul palco con altrettanti brani inediti, pronti a contendersi il titolo di vincitore 2026. Il contest non è solo una gara, ma un vero e proprio percorso di crescita artistica. Nelle settimane che precedono la finale, i giovani artisti stanno partecipando a un programma di coaching e preparazione che li accompagna nella definizione della performance, nell’interpretazione dei loro brani e nella gestione del palco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - FVG Song Contest, talento emergente in scena per la terza edizione

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