FVG Song Contest talento emergente in scena per la terza edizione
Si svolge la terza edizione del FVG Song Contest, un evento musicale dedicato ai giovani artisti della regione. La manifestazione, che si tiene annualmente, invita i partecipanti a esibirsi davanti a un pubblico e a una giuria. La serata rappresenta un momento di confronto tra i talenti emergenti locali. L’evento si terrà nella città sede dell’organizzazione, con ingresso aperto al pubblico.
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti musicali più attesi dedicati ai giovani talenti del territorio: il FVG Song Contest arriva alla sua terza edizione e si prepara a vivere la sua serata più emozionante. Dopo le selezioni iniziali, sono 10 i finalisti che saliranno sul palco con altrettanti brani inediti, pronti a contendersi il titolo di vincitore 2026. Il contest non è solo una gara, ma un vero e proprio percorso di crescita artistica. Nelle settimane che precedono la finale, i giovani artisti stanno partecipando a un programma di coaching e preparazione che li accompagna nella definizione della performance, nell’interpretazione dei loro brani e nella gestione del palco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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