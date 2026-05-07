Mps Fabrizio Palermo si dimette da consigliere | Non condivise decisioni su governance

Fabrizio Palermo ha annunciato le proprie dimissioni da consigliere di un istituto bancario, dove ricopriva anche il ruolo di amministratore indipendente e faceva parte del comitato per le operazioni con le parti correlate. La decisione è stata presa a causa di divergenze sulle recenti scelte riguardanti la governance dell’ente. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un breve comunicato che evidenzia la volontà di Palermo di lasciare il consiglio.

(Adnkronos) – Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, non condividendo "le recenti determinazioni in materia di governance". Lo sottolinea la banca in una nota. Le dimissioni hanno decorrenza immediata. Intanto, il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco Casini si dimette da consigliere della Città Metropolitana Leggi anche: Vince il concorso alla polizia municipale e si dimette da consigliere Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mps, si dimette l’indipendente Fabrizio Palermo; Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cda; Mps, Fabrizio Palermo si è dimesso: la spaccatura dentro il cda sempre più evidente; Mps, Lovaglio ancora pigliatutto nel cda. Ai suoi le redini anche dei comitati-chiave. Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cdaIl numero uno di Acea aveva sfidato Luigi Lovaglio come candidato ceo. Il passo indietro motivato con divergenze sulla governance. In uscita anche Carlo Vivaldi. I sostituti di diritto l’ex vice presi ... milanofinanza.it Palermo si dimette dal cda di Mps per divergenze sulla governanceFabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato nella tarda serata di ieri le proprie dimissioni dalla ... ilmessaggero.it Fondata nel 1909 l’azienda guidata da Fabrizio Palermo guarda alle sfide dei prossimi anni con stabilità e capacità di generare valore nel lungo periodo - facebook.com facebook