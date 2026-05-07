Mps il centrodestra usa la sentenza Renzi per le chat dei politici

Il centrodestra ha utilizzato la sentenza Renzi come riferimento per ottenere l’accesso alle chat tra politici, in particolare quelle dell’ex direttore generale del Tesoro. I pubblici ministeri di Milano stanno cercando di sbloccare un cellulare e analizzare gli SMS inviati e ricevuti da ministri e parlamentari coinvolti nell’indagine. La richiesta si inserisce in un’indagine ancora in corso senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

Riassumendo: Sala (non indagato) quando gli è stato sequestrato il cellulare ha detto ai magistrati che all’interno avrebbero trovato scambi di messaggi con nove parlamentari: i deputati della Lega Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia), Edoardo Rixi (viceministro leghista delle Infrastrutture e Federico Freni (sottosegretario all’Economia), Giulio Centemero e Maurizio Leo (viceministro dell’Economia di Fdi); i senatori della Lega Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture) e Massimiliano Romeo (capogruppo a Palazzo Madama), Giovanbattista Fazzolari (sottosegretario Fdi alla Presidenza del Consiglio). Unico esponente dell’opposizione, Antonio Misiani (ex viceministro Pd dell’Economia).🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mps, il centrodestra usa la sentenza Renzi per le chat dei politici Notizie correlate Ultimi sondaggi politici venerdì 17 aprile, il campo largo con Renzi supererebbe il centrodestra di MeloniPer chi voterebbero gli italiani venerdì 17 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Leggi anche: Il caso Mps arriva in Parlamento: la procura vuole vedere le chat di 9 deputati e senatori