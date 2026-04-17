Ultimi sondaggi politici venerdì 17 aprile il campo largo con Renzi supererebbe il centrodestra di Meloni

Da virgilio.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile, i sondaggi politici mostrano che il campo largo con Renzi potrebbe superare il centrodestra guidato da Meloni. Le intenzioni di voto degli italiani evidenziano una preferenza crescente per i partiti del centro-sinistra, come dimostrato dai dati raccolti nelle ultime rilevazioni. Fratelli d’Italia e il leader del centrodestra rimangono tra le forze più sostenute, mentre il Partito Democratico di Schlein registra variazioni nei consensi.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 17 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

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