Nella serata di ieri, 6 maggio 2026, a Castel Volturno, i Carabinieri hanno svolto un servizio di controllo nelle zone di maggior afflusso, concentrandosi sui principali punti di ritrovo e sull’area della movida. Durante le operazioni sono stati segnalati sei persone per possesso di sostanze stupefacenti, mentre un minore è stato denunciato per lo stesso motivo. Le forze dell’ordine hanno inoltre verificato il rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della serata di ieri, 6 maggio 2026, a Castel Volturno, i militari del Reparto Territoriale dei Carabinieri hanno condotto un servizio coordinato a largo raggio, mirato al controllo delle aree di intrattenimento e dei principali luoghi di ritrovo. L’operazione, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e delle condotte legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto un’intensa attività sul territorio. Nel corso dei controlli, un minorenne del posto è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di un coltello con lama di circa 6 centimetri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida sotto controllo a Castel Volturno: sei segnalati per droga, denunciato un minore

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