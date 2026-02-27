Castel Volturno | diciassettenne denunciato dopo l’aggressione a un conducente di linea

A Castel Volturno, un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un autista di linea, colpendolo con un cellulare. L’episodio si è verificato tre giorni prima, e successivamente il giovane si è costituito, accompagnato dai genitori. La polizia ha preso nota dell’accaduto e ha avviato le procedure di denuncia.

Episodio di violenza a Castel Volturno: un 17enne aggredisce l'autista del bus con un cellulare. Dopo tre giorni si costituisce accompagnato dai genitori. Il comune di Castel Volturno è stato teatro di un increscioso episodio di cronaca che ha visto protagonista un giovane di 17 anni, ora deferito alle autorità giudiziarie. La vicenda, che ha coinvolto un dipendente della società di trasporti AIR Campania, si è risolta grazie all'intervento dei familiari del ragazzo, che hanno spinto il minore a confessare l'accaduto e a farsi carico delle conseguenze legali del suo gesto. Tutto ha avuto inizio lunedì 23 febbraio, durante il regolare servizio di collegamento tra Mondragone e Aversa.