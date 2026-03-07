Nella notte tra il 6 e il 7 marzo, a Pesaro, sono stati effettuati numerosi controlli durante la movida. Otto persone sono state denunciate e sono state ritirate nove patenti per varie infrazioni legate all’uso di alcol e droga. Decine di controlli sono stati eseguiti per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Pesaro, 7 marzo 2026 – Movida sotto torchio: 9 patenti ritirate in una notte, otto persone denunciate e decine di controlli. È il bilancio dei servizi straordinari messi in campo dalla Polizia Stradale di Pesaro lo scorso fine settimana per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Gli agenti hanno rafforzato in modo significativo le attività di prevenzione e controllo nelle zone più frequentate della vita notturna cittadina. Un’operazione mirata che ha visto scendere in strada anche un Ufficio Mobile attrezzato con personale sanitario specializzato. A bordo del mezzo è possibile effettuare direttamente i test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, grazie a strumentazioni in grado di rilevare le prime tracce di droga negli automobilisti fermati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida sotto controllo: 9 patenti ritirate in una notte tra alcol e droga

