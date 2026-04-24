L’allenatore di tennis ha espresso dubbi sulla condizione fisica del giocatore prima dell’inizio del torneo di Parigi. Secondo quanto riferito, non è ancora chiaro se il tennista sarà in grado di partecipare alla competizione, considerando gli eventuali recuperi necessari. La presenza del giocatore al torneo, che si svolge sulla terra battuta, resta quindi ancora incerta. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mancano meno di quattro settimane all’inizio del Roland Garros e l’atmosfera è carica di attesa. Carlos Alcaraz, il giovane prodigio spagnolo, è atteso al suo esordio per difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Tuttavia, il suo stato di salute rimane un’incognita a causa di un infortunio al polso destro che ha suscitato preoccupazioni tra i fan e i media sportivi. Il tennista ha iniziato il suo cammino nella stagione con una vittoria al primo turno del torneo di Barcellona, ma ha dovuto ritirarsi dal torneo per un problema fisico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mouratoglou avverte: Alcaraz potrebbe non essere pronto per il Roland Garros.

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