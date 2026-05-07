Il consigliere regionale ha richiesto un’audizione per discutere della situazione dell’ospedale nel comune di Mottola, sottolineando la necessità di chiarimenti. I servizi sanitari programmati nel territorio sono ancora sospesi, mentre si attende una risposta ufficiale riguardo al motivo del ridimensionamento delle strutture nell’area ionica. La richiesta mira a ottenere informazioni precise su questa problematica.

? Cosa scoprirai Perché i servizi sanitari programmati per Mottola sono ancora fermi?. Chi deve rispondere del ridimensionamento dei servizi nell'area ionica?. Come influirà il calo delle dotazioni tecnologiche sulla salute locale?. Quando verranno sbloccate le risorse per il personale dell'ospedale?.? In Breve Perrini interroga l'assessore Pentassuglia e il responsabile Montanaro in Commissione Sanità.. Servizi programmati dalla Regione Puglia risultano ancora inattivi nel presidio di Mottola.. Il ridimensionamento ospedaliero rischia di isolare i cittadini delle zone periferiche dell'area ionica.. L'audizione verificherà l'allocazione di risorse per personale, tecnologie e strutture mediche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mottola, Perrini chiede un’audizione: “Serve chiarezza sull’ospedale

Notizie correlate

Leggi anche: "Serve chiarezza sull’ospedale". Umbria Civica scuote la Regione dopo le voci sul ridimensionamento

Alluvione e sicurezza, il Pd: "Bene l'audizione sull'Autorità di Bacino, ora chiarezza su opere e indennizzi"Il 5 maggio si svolgerà la seduta congiunta delle tre commissioni consiliari del Comune di Forlì per l’audizione del segretario generale...