MotoGP su TV8 oggi GP Thailandia 2026 | orari qualifiche e Sprint in diretta programma in chiaro

Oggi su TV8 vengono trasmesse in diretta le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 per il Gran Premio di Thailandia 2026. Le sessioni si svolgeranno sabato 28 febbraio dalle 4:50 alle 8:20. È prevista anche la gara Sprint della MotoGP, sempre visibile in chiaro. Gli orari dettagliati per le diverse classi sono stati comunicati e il programma si concentra tutto nella stessa mattinata.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20. Dopodiché, alle ore 9:00 comincerà la Sprint della classe regina, al termine della quale saranno assegnati i primi punti valevoli per il Motomondiale della stagione corrente, la settantottesima della storia. Gli orari indicati sono, ovviamente, quelli del nostro Paese. Si corre nella mattinata europea semplicemente perché il fuso orario fra le latitudini del Vecchio Continente e quelle dove è situato l’altopiano del Khorat é estremamente marcato. Una situazione che non si verificherà poi fino all’autunno. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaroLa diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09.

