Dopo le prime quattro gare del campionato MotoGP 2026, si registra un cambiamento nelle dinamiche della competizione. Tra i protagonisti in pista, un pilota ha espresso la convinzione che solo un altro possa ancora mettere in discussione la sua corsa al titolo. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre gli altri concorrenti continuano a confrontarsi tra loro sui circuiti. La stagione si presenta ancora aperta, con molte incognite da chiarire.

Dopo i primi quattro appuntamenti del Mondiale MotoGP 2026, gli equilibri del campionato sembrano essersi spostati in maniera inattesa. A dettare il ritmo, almeno in questa fase iniziale della stagione, è stata l’Aprilia, capace di mettere in mostra una competitività costante su piste molto diverse tra loro. Ducati resta un riferimento tecnico assoluto e il successo conquistato da Alex Marquez a Jerez lo conferma, ma il weekend di Le Mans potrebbe rappresentare un crocevia importante per capire se gli aggiornamenti provati nei test riusciranno davvero a rilanciare la casa di Borgo Panigale, soprattutto sul fronte dei piloti ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia, fin qui meno incisivi del previsto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Lorenzo si sbilancia: “Solo Marco Bezzecchi può perdere il titolo in MotoGP”

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