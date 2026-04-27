Dopo il Gran Premio di Spagna, la MotoGP si presenta con un quadro più complesso rispetto alle aspettative iniziali. Tra i protagonisti, Bezzecchi e la casa produttrice Aprilia sono tra i favoriti per la conquista del titolo mondiale, mentre la squadra Ducati si trova a dover trovare soluzioni per restare competitiva. La corsa al campionato si fa più incerta e ricca di sorprese, con diversi piloti pronti a inserirsi nella lotta.

Il quadro emerso dopo il GP di Spagna racconta una MotoGP meno scontata di quanto si potesse immaginare a inizio stagione. Il ritorno al successo della Ducati con Alex Marquez ha avuto un peso specifico importante, ma non sufficiente a ribaltare gli equilibri di un campionato che, classifica alla mano, resta saldamente nelle mani di Aprilia. La caduta di Marc Marquez ha infatti aperto ulteriore margine per Marco Bezzecchi, sempre più leader e riferimento di questa stagione. Proprio su questo scenario si è soffermato Jorge Lorenzo, intervenuto negli studi di DAZN Spagna con un’analisi che fotografa con lucidità il momento tecnico e sportivo della categoria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Lorenzo: “Bezzecchi e Aprilia possono vincere il Mondiale, Ducati deve inventarsi qualcosa…”

Notizie correlate

Bezzecchi e Aprilia dominano a Buriram, Ducati in crisiUna domenica intensa e ricca di emozioni ha caratterizzato l'apertura della stagione 2026 della MotoGP, offrendo uno spettacolo che resterà nella...

Bezzecchi domina in Thailandia, Aprilia sfida DucatiAlla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bezzecchi scherza: Martin mi copia? Serve un muro nel box... - News - MotoGP; SPRINT COMPLICATA PER APRILIA RACING A JEREZ; L'intervista a Davide Brivio: Che tempi con Rossi. Bezzecchi e Martin? Liberi di giocarsela; Marco Bezzecchi ora ci scherza su: Costruirò un muro nel box Aprilia.

Lorenzo: Vedo il titolo nero-Aprilia, Ducati deve inventarsi 2 decimi e Marquez deve recuperare dall’infortunio al braccioJorge Lorenzo ha sottolineato che Aprilia ha in mano il titolo e che Ducati deve inventarsi due decimi, Marc Marquez poi sta male ... formulapassion.it

Bezzecchi scherza citando Rossi e Lorenzo: Martin mi copia? Allora metto il muro nel boxMarco Bezzecchi ha scherzato sul fatto che può tirare su un muro nel box Aprilia se Martin lo copia come fece Rossi con Lorenzo ... formulapassion.it

Jorge Lorenzo sconfessa la Ducati: “Marc Marquez non sta bene” #MotoGP #Ducati #Marquez #MarcMarquez #JorgeLorenzo - facebook.com facebook