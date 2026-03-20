Un pomeriggio per ricordare Gianni Mura attraverso le parole, i libri e le storie che hanno segnato il giornalismo sportivo italiano. Domani la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, nel quartiere Isola di Milano (via Confalonieri 3), ospita la MuraTona, una maratona di letture e incontri dedicata al giornalista e al suo modo unico di raccontare lo sport, intrecciandolo con la cultura e la società. L'iniziativa in programma dalle 15 alle 17 vedrà la partecipazione degli studenti del liceo classico Carducci di Milano insieme a Beppe Smorto, Gino Cervi, Claudio Sanfilippo, Sergio Meda, Federico Vergari, Giovanna Solimando, Roberto Beccantini e Luigi Guelpa, con contributi di Alessandra De Stefano e Darwin Pastorin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via alla "MuraTona". Letture di sport nel segno di Gianni

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