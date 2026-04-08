Polonia allarme inquinamento a Varsavia

A Varsavia si registra un livello di inquinamento dell’aria che ha portato a un crescente allarme tra le autorità e gli abitanti. Secondo i dati disponibili, la qualità dell’aria è peggiorata negli ultimi anni, contribuendo a circa 40mila decessi prematuri ogni anno. La Polonia, tra i 27 paesi dell’Unione Europea, si colloca come il paese più inquinato in Europa, secondo le stime degli ambientalisti.

È allarme inquinamento a Varsavia, dove l’aria è sempre più irrespirabile. Gli ambientalisti affermano che la Polonia è il Paese Ue più inquinato tra i 27 dell’Unione; ogni anno si stima una media di 40mila decessi prematuri causati dalle pessime condizioni dell’aria. Dopo decenni in cui la principale fonte di energia è stata il carbone estratto dalle miniere nazionali, i governi ora stanno attuando dei programmi per migliorare la qualità dell’aria e per ridurre il consumo di energia per il riscaldamento domestico, ma gli ambientalisti avvertono che i ritardi mantengono il Paese vulnerabile a crisi energetiche come quella causata dalla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polonia, allarme inquinamento a Varsavia Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Polonia LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in PoloniaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino e PGE Projekt Varsavia, valido per la...