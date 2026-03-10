L’Iran ha avviato un’attività di reclutamento di spie freelance in Europa utilizzando canali Telegram. Le persone coinvolte ricevono pagamenti in denaro per svolgere compiti di sorveglianza e altre operazioni operative. La rete di reclutamento sembra essere attiva in diversi paesi europei, secondo quanto riferiscono fonti di intelligence.

L’Iran starebbe reclutando una rete di “spie freelance” in Europa attraverso canali Telegram che offrono compensi in denaro per missioni di sorveglianza e altre attività operative. Un’inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico The i Paper cita fonti dell’intelligence del Regno Unito impegnate nel monitoraggio delle attività iraniane nel continente, secondo le quali Teheran starebbe sperimentando un modello di spionaggio decentralizzato, simile a una “gig economy clandestina”, nel quale individui spesso senza legami diretti con i servizi iraniani vengono ingaggiati per compiti specifici. Le operazioni includerebbero attività relativamente semplici, come fotografare infrastrutture sensibili, fino a missioni più aggressive che potrebbero comprendere atti di sabotaggio o attacchi mirati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran recluta spie in Europa tramite Telegram per sorveglianza e sabotaggi

