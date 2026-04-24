Atletica leggera | morto Marcello Marchioni storico dirigente nazionale e presidente dell’Assi Giglio Rosso Il cordoglio di Giani

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2026, a Firenze, è scomparso Marcello Marchioni, noto come dirigente nazionale nel settore dell’atletica leggera e presidente dell’Assi Giglio Rosso. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori, tra cui il presidente della regione. Marchioni aveva avuto un ruolo di rilievo nell’ambito sportivo e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dell’atletica.

Era inoltre presidente dell’Assi Giglio Rosso Firenze, storica società di atletica, insignita nel 2022 del Collare d’Oro al Merito Sportivo. Dopo aver guidato il Coni Toscana dal 1993 al 2001, è stato componente della Giunta Nazionale dal 2001 al 2013, ricevendo la Stella d’Oro al Merito Sportivo per dirigenti e contribuendo all’attività dell’organo esecutivo con competenza e visione. Successivamente, nel 2021, era stato eletto, e poi confermato nel maggio 2025, in Consiglio Nazionale quale rappresentante delle Associazioni Benemerite. GIANI – “La Toscana perde un grande protagonista del mondo dell’associazionismo e dello sport. Una figura appassionata, competente e generosa, che per decenni ha messo il suo impegno al servizio dei valori più autentici della crescita civile e sportiva”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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