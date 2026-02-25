Stadio delle Palme rinnovata l' agibilità per le manifestazioni sportive con gli spettatori sugli spalti

Allo Stadio delle Palme rinnovata fino al 2027 l'agibilità per le manifestazioni sportive con spettatori sugli spalti. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dall'ingegnere Renzo Botindari, ha dato il via libera all'utilizzo delle tribune (900 posti) e delle gradinate (600 posti) dell'impianto dedicato a Vito Schifani. La struttura rappresenta un punto di riferimento per gli eventi sportivi cittadini e per le competizioni di atletica leggera della regione. Sul posto questa mattina anche l’assessore allo Sport Alessandro Anello: “Continuiamo a garantire ai cittadini la possibilità di assistere alle competizioni agonistiche di atletica leggera”, ha detto. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

