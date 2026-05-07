È scomparso Gianni Cervetti, figura di rilievo nel panorama politico e culturale milanese. Ex dirigente del Partito Comunista Italiano e successivamente del Partito Democratico di Sinistra, ha avuto un ruolo importante nel mondo della musica, contribuendo alla nascita dell'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui è stato presidente emerito. La sua morte è stata annunciata oggi in città.

Milano, 7 maggipo 2026 – È morto Gianni Cervetti, storico esponente di Pci e poi Pds, grande amico di Giorgio Napolitano, che fu fra i fondatori dell'orchestra Verd i, oggi orchestra Sinfonica di Milano di cui era ancora presidente emerito. “Faccio fatica a credere che non sia più tra noi; la sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo, frequentarlo e collaborare con lui”, ha commentato l'attuale presidente dell'orchestra Ambra Redaelli.? Milanese, classe 1933, cresce tra le pareti dell'osteria dei suoi genitori in via Rasori, a Porta Magenta. Avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Sempre cortese ed ironico, aveva studiato economia a Mosca, dove aveva conosciuto la moglie Franca Canuti, con cui è stato inseparabile fino alla morte di lei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci e tra i fondatori dell’orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano

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