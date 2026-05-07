È scomparso Gianni Cervetti, figura di rilievo del Partito Comunista Italiano e successivamente del Partito Democratico della Sinistra. È stato tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, e ha ricoperto il ruolo di presidente emerito. Amico e collega di lunga data di Giorgio Napolitano, Cervetti ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e alla musica.

È morto Gianni Cervetti, storico esponente di Pci e poi Pds, grande amico di Giorgio Napolitano, che fu fra i fondatori dell’ Orchestra Verdi, oggi orchestra Sinfonica di Milano di cui era ancora presidente emerito. «Faccio fatica a credere che non sia più tra noi; la sua assenza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo, frequentarlo e collaborare con lui" ha commentato l’attuale presidente dell’orchestra Ambra Redaelli. Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Sempre cortese ed ironico, aveva studiato economia a Mosca, dove aveva conosciuto la moglie Franca Canuti, con cui è stato inseparabile fino alla morte di lei.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto Gianni Cervetti, l'uomo del Pci che fondò l'orchestra Verdi

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