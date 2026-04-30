Addio al volto del Tonno Insuperabile | è morto Franco Botto l’uomo che tutti riconoscevano

È deceduto a 88 anni Franco Botto, noto per essere il volto della pubblicità del Tonno Insuperabile. Dal 1981, la sua immagine e il suo slogan “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva” sono rimasti impressi nella memoria di molti italiani. La sua presenza pubblicitaria ha caratterizzato gli anni in cui il prodotto era molto diffuso sulle reti televisive nazionali. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei mezzi di comunicazione.

Si è spento all’età di 88 anni Franco Botto, il volto iconico della pubblicità del Tonno Insuperabile che a partire dal 1981 è entrato nelle case degli italiani con il suo inconfondibile slogan: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Con il suo berretto verde in testa e la pipa tra i denti, Botto è diventato una figura familiare a più generazioni – e di recente aveva ripreso il suo ruolo di testimonial per il tonno – ma nella vita quotidiana non era né un attore professionista né un pescatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tonno Insuperabile (@tonnoinsuperabileofficial) Nato nel 1949, Franco Botto lavorava come responsabile tecnico presso Fincantieri a Riva Trigoso, frazione del Comune di Sestri Levante in provincia di Genova.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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