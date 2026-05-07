Morto 20 anni fa nell' attentato di Nassiriya | le istituzioni rendono omaggio a Enrico Frassanito

Il 7 maggio ricorre il ventesimo anniversario della morte di un sottotenente dei carabinieri, ucciso in un attentato a Nassiriya. In questa occasione, le autorità locali e l’Arma dei carabinieri hanno organizzato una cerimonia di commemorazione nella città di Verona. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, che hanno reso omaggio alla memoria del militare, insignito della Croce d’Onore per le vittime di atti di terrorismo.