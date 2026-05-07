Morto 20 anni fa nell' attentato di Nassiriya | le istituzioni rendono omaggio a Enrico Frassanito
Il 7 maggio ricorre il ventesimo anniversario della morte di un sottotenente dei carabinieri, ucciso in un attentato a Nassiriya. In questa occasione, le autorità locali e l’Arma dei carabinieri hanno organizzato una cerimonia di commemorazione nella città di Verona. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, che hanno reso omaggio alla memoria del militare, insignito della Croce d’Onore per le vittime di atti di terrorismo.
In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa, che ricorre il 7 maggio, la città di Verona e l’Arma dei carabinieri hanno reso omaggio alla memoria del Sottotenente dei carabinieri Enrico Frassanito, insignito della Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo, rimasto vittima del.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Stefano De Martino celebra suo padre Enrico, morto a 61 anni: l’omaggio social per la Festa del PapàOggi, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, si festeggiano tutti i papà.
“Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire, forse nemmeno io anni fa”: Jasmine Paolini risponde alle criticheIl suo sorriso non lo ha mai perso, ma per Jasmine Paolini alcune critiche sono stati difficili da digerire.