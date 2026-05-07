Morti sul lavoro Verona tra le province con l' incidenza più alta
Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Verona si colloca tra le aree con il numero più elevato di decessi legati al lavoro, secondo un rapporto dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering di Mestre. Il documento analizza i dati di sicurezza nei primi tre mesi dell’anno, evidenziando una situazione critica per la tutela dei lavoratori nella regione Veneto.
L'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering di Mestre delinea ancora un quadro preoccupante per la sicurezza dei lavoratori nel Veneto e in particolare nella provincia di Verona nei primi tre mesi del 2026. Dopo un inizio d'anno che sembrava promettente.🔗 Leggi su Veronasera.it
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