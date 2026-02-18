Infortuni sul lavoro | Bergamo tra le province più colpite

A Bergamo si registrano numerosi infortuni sul lavoro nel 2025, confermando una situazione critica nella provincia. La causa principale è l’uso di macchinari non adeguatamente sicuri e la mancanza di formazione tra i lavoratori. Le statistiche indicano un aumento di incidenti nelle fabbriche e nei cantieri, con conseguenze spesso gravi. La situazione richiede interventi immediati per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire altri incidenti. La prevenzione resta la priorità per tutelare i lavoratori locali.

"I dati 2025 confermano una Lombardia ancora esposta a rischi elevati, ma il quadro orobico merita un'attenzione particolare. Con 12.710 infortuni e 22 casi mortali, Bergamo si conferma tra le province più colpite, nonostante un tessuto produttivo altamente strutturato, facendo pagare alla nostra provincia un prezzo altissimo". Così, Luca Nieri, segretario CISL di Bergamo, commenta i dati che la Commissione di inchiesta di Regione Lombardia ha presentato nei giorni scorsi. Cala dunque il totale degli infortuni (restano comunque 12.710), crescono le malattie professionali di quasi il 7%, ma soprattutto, Bergamo registra il 22% in più di morti sul lavoro rispetto a un anno fa.