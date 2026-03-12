Violenza minorile in Italia | il rapporto di Save the Children rileva rapine raddoppiate in dieci anni con Liguria tra le regioni a più alta incidenza tra i 14-17enni

Un nuovo rapporto di Save the Children evidenzia un aumento delle rapine tra i minorenni in Italia, con un raddoppio registrato negli ultimi dieci anni. La Liguria si posiziona tra le regioni con il tasso più alto di incidenti tra ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni. L’indagine Dis(armati) analizza la diffusione della violenza giovanile, tra percezioni e comportamenti, fornendo dati aggiornati su questa tendenza.

Il rapporto Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà, realizzato dal Polo Ricerca di Save the Children con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets, traccia un profilo psicologico preciso dei minori coinvolti in episodi di violenza giovanile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

