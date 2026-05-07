In un caso che ha attirato l’attenzione, quattro persone sono state chiamate a comparire in tribunale per la morte di due pazienti presso una clinica oculistica. Contestualmente, le autorità hanno avviato una nuova inchiesta per verificare eventuali reati di depistaggio legati a questa vicenda. La situazione si è evoluta con richieste di rinvio a giudizio e l’apertura di un’indagine supplementare.

Quattro richieste di rinvio a giudizio per la morte di due pazienti e l’apertura di una nuova inchiesta per l’ipotesi di reato di depistaggio. La vicenda giudiziaria nata dal decesso dopo un intervento agli occhi di Gabriella Cimatti, 81 anni, e Mara Cremonini, 70 anni, è arrivata a un doppio punto di svolta. Per prima cosa, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per quattro dei ventidue indagati iniziali. Il reato ipotizzato a vario titolo è omicidio colposo per colpa medica. Per i restanti diciotto, tra medici, infermieri e Oss, è stata invece chiesta l’archiviazione. "Pur non avendo ancora la copia formale della richiesta di archiviazione, mi ritengo particolarmente soddisfatto – commenta l’avvocato Gianni Ricciuti, legale di undici tra infermieri e Oss –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette in Oculistica. Quattro verso il processo. Aperta una nuova indagine

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