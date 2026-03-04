L’indagine su un operatore della Croce Rossa di Forlì per cinque morti sospette

Un operatore della Croce Rossa di Forlì è al centro di un’indagine dopo il decesso di cinque persone anziane con malattie croniche, avvenuti durante o dopo trasporti non urgenti. Le morti sono state registrate nel corso di recenti interventi e stanno portando a verifiche sulla gestione dei trasporti sanitari effettuati dall’ente. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze di questi decessi.

Un operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, in Emilia Romagna, è indagato dalla procura di Forlì per un suo presunto coinvolgimento nella morte di cinque persone anziane. La morte sarebbe avvenuta in alcuni casi mentre i pazienti venivano trasferiti in ambulanza, in altri dopo il trasferimento ma a seguito di gravi malori in ambulanza: in tutti i casi sull’ambulanza era presente lo stesso operatore, ora indagato. L’ipotesi di reato è di «omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche cioè tossiche, ndr o altro mezzo insidioso», come possono essere per esempio le iniezioni di aria con una siringa per causare un’embolia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

