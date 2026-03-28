Il prete che raggira le fedeli fa dossieraggio sui finanzieri | chiesta condanna a quattro anni per don Paolo Bianciotto

Un prete di 83 anni, ex parroco di Pinerolo e accusato di circonvenzione di incapace, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario. Secondo le accuse, avrebbe tentato di fare dossieraggio sui finanzieri che stavano indagando su di lui. La procura ha richiesto una condanna a quattro anni di reclusione.

Appena ha saputo di essere sotto indagine (circonvenzione di incapace), l’ex parroco di Pinerolo ha telefonato a un giornalista. Cosa gli ha detto e come si difende “Bastar*i, pisciagli addosso porco schifo”. Così il sacerdote (intercettato) insultava gli agenti della guardia di finanza. “Voleva soldi da tutti e non merita neanche le attenuanti generiche. Approfittava delle persone più fragili, che non muovevano un dito senza il suo placet” Ammanchi da 300mila euro, 800mila euro di regali alla perpetua e circonvenzione di incapaci, il parroco si difende: “Ho solo aiutato i bisognosi” Il parroco fa regali per 800.000 euro alla perpetua, nuove rivelazioni dei fedeli: esorcismi, aiuti sospetti a un poliziotto e denaro condiviso con un agente funebre Parroco di Pinerolo non restituisce 165. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il prete che “raggira” le fedeli fa dossieraggio sui finanzieri: chiesta condanna a quattro anni per don Paolo Bianciotto Articoli correlati Don Alì, chiesta condanna per il violento tiktoker a Torino: reincontra in tribunale il maestro aggreditoUn anno e otto mesi di reclusione per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; un anno di carcere per i suoi due amici. Coppia raggira il prete e lo convince a consegnare 42mila euroUn Sacerdote Raggirato a Belluno: 42mila Euro Sottratti con l’Inganno, Possibile Testimonianza del Vescovo Un sacerdote di 73 anni della provincia di...