Il tribunale di Seul ha condannato Yoon Suk Yeol, ex presidente sudcoreano, per insurrezione, dopo aver dichiarato la legge marziale nel dicembre 2024. La causa principale riguarda le tensioni politiche cresciute in quei mesi, che hanno spinto Yoon a intervenire con misure dure. La sentenza chiede la pena di morte, aumentando la pressione sul leader uscente e sulla stabilità politica del paese. La decisione arriva in un momento di forte scrutinio internazionale sulle sue azioni e le conseguenze della sua gestione.

L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato condannato dal tribunale distrettuale centrale di Seul per ribellione, per aver imposto brevemente la legge marziale nel dicembre 2024. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato Yoon colpevole di ribellione per aver mobilitato le forze militari e di polizia nel tentativo illegale di prendere il controllo dell’Assemblea Nazionale a maggioranza liberale, arrestare politici e instaurare un potere incontrollato per un periodo di tempo “considerevole”. Un procuratore speciale ha chiesto la pena di morte per Yoon, sostenendo che le sue azioni hanno rappresentato una minaccia per la democrazia del Paese e meritano la pena più severa possibile, ma la maggior parte degli analisti prevede una condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, il tribunale condanna l’ex presidente Yoon per insurrezione: chiesta la pena di morte

Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon per l’insurrezione e il golpe fallitoIn Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è stato accusato di aver partecipato a un’insurrezione e a un tentativo di colpo di Stato fallito.

Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente YoonI pubblici ministeri sudcoreani hanno chiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk Yeol, coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla proclamazione della legge marziale durante il suo mandato.

Prosecutor Seeks Death Penalty for ex-President Yoon #facts #news #trending #trend #usa #us #america

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.