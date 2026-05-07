In aula, il pubblico ministero ha chiesto una pena di due anni e due mesi di reclusione per un uomo coinvolto nella vicenda della morte della piccola Sofia, travolta da un Suv. La discussione si è concentrata sulla posizione dell’imputato, che si trova a fronteggiare l’accusa di aver causato il tragico incidente. La corte ascolterà le arringhe delle parti prima di decidere sulla condanna.

Due anni e due mesi. È la richiesta di condanna formulata ieri in aula, al gup Marco Vommaro, dal pm Donato Greco nei confronti dell’anziana che nell’estate 2024 facendo manovra con il Suv nel parcheggio dell’asilo Little England, travolse e uccise Sofia Archetti, nemmeno due anni, che usciva dalla scuola con la nonna. Una tragedia terribile, che sconvolse per sempre la vita di due nonne, perché anche l’imputata, una 77enne, era andata a prendere il nipotino. E ora risponde di omicidio stradale. La vicenda di Sofia, primogenita di una coppia di Cellatica, straziò tutta la comunità scolastica, i familiari, e non solo. Nonna Dina, all’epoca 80 anni, teneva Sofia per mano e attraversava il parcheggio, mentre l’altra nonna, ritirato il nipote dalla Primaria, usciva con la sua Mercedes GLC 220 in retromarcia da uno stallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte della piccola Sofia travolta dal Suv, chiesti due anni

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