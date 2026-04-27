Una bambina di 18 mesi è stata travolta dal trattorino tosaerba guidato dal padre a Loria, in provincia di Treviso. Dopo l'incidente, è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso per salvare la gamba, considerato molto delicato dai medici. La piccola si trova attualmente sotto osservazione in ospedale, mentre le condizioni di salute sono state valutate come stabili.

LORIA (TREVISO) - Un'operazione delicatissima ha permesso di salvare la gamba della bambina di 18 mesi rimasta travolta dal trattorino tosaerba guidato dal papà. L'incidente era avvenuto a Loria, nella giornata di sabato 25 aprile. L'intervento è avvenuto all'ospedale di Padova, dove la piccola era stata trasportata d'urgenza. Ora è sotto osservazione presso la Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi. Le indagini Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente domestico.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 18 mesi travolta dal tagliaerba: salvata la gamba della piccola dopo un?operazione delicatissima

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La bambina di 18 mesi investita da un trattorino tosaerba a Loria resta in condizioni gravissime a Padova: dopo gli interventi le e' stata amputata una gamba. #Veneto #Treviso #Padova #Cronaca #Sanita #Inevidenza x.com