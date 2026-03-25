Daredevil | Rinascita la Stagione 2 è promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes

Le prime recensioni della critica indicano un punteggio superiore per la seconda stagione di

Secondo le prime recensioni della critica, il punteggio ottenuto sul noto portale sarebbe superiore a quello della prima stagione, segno che la grande attesa è stata ripagata Le prime reazioni alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono state estremamente positive, ma i primi commenti sui social media non riflettono sempre il consenso della critica, specialmente quando l'embargo viene revocato in ritardo. Ora che l'episodio di esordio della seconda stagione, La Northern Star, è disponibile in streaming su Disney+, i critici hanno iniziato a pubblicare le loro recensioni complete. Il punteggio quasi perfetto di Daredevil: Rinascita Con... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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