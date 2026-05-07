Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputerà la partita tra Monza ed Empoli. La sconfitta subita in una precedente gara al Martelli ha reso più vicina la qualificazione ai playoff per il Monza di Bianco, che ora deve ottenere una vittoria in casa contro un Empoli ancora impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. La sfida è attesa con interesse da tifoserie e addetti ai lavori.

Il KO del Martelli significa di fatto playoff per il Monza di Bianco, chiamato a vincere quest’oggi in casa contro un Empoli ancora a caccia di punti salvezza. I brianzoli sono caduti inaspettatamente a Mantova contro una squadra in grandissima forma, e la vittoria del Frosinone ha portato i ciociari a +3 in classifica. Ora l’unica possibilità è un KO dei laziali proprio contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Empoli (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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