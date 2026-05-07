Montiano | donazione da 2.500 euro per il nuovo parco Parini

Un contributo di 2.500 euro è stato destinato alla ristrutturazione del parco Parini nel comune di Montiano. La donazione proviene da un privato che ha voluto sostenere il progetto di riqualificazione dell’area verde. I fondi saranno impiegati per la sistemazione delle panchine, il miglioramento dell’illuminazione e la messa in sicurezza degli spazi destinati ai bambini. L’intervento mira a rendere più funzionale e accogliente il parco pubblico.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso di finanziare il rinnovo del parco Peep?. Come verranno utilizzati esattamente i 2.500 euro donati?. Quali nuovi servizi riceveranno i cittadini in via Gramsci?. Perché questo gesto cambierà la gestione dei parchi comunali?.? In Breve Fondi destinati al rifacimento staccionata e costruzione nuovo pergolato in via Gramsci.. Il sindaco Fabio Molari loda l'esempio di partecipazione civica della cittadina.. Interventi mirati a migliorare comfort e socialità nel parco Peep di Montiano.. Risorse permettono opere difficilmente sostenibili con i soli fondi ordinari comunali.. Una cittadina residente a Montiano ha donato 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montiano: donazione da 2.500 euro per il nuovo parco Parini Notizie correlate Leggi anche: Un regalo al parco Parini: cittadina dona 2.500 euro per rinnovare l’area verde Investimento da 500 mila euro: sopralluogo nel parco Sportivo LiternumDiego D'Alterio, sindaco di Giugliano, informa i cittadini sugli ultimi sviluppi riguardanti l’area del Parco Sportivo Liternum e i progetti in corso... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Montiano, cittadina dona una somma per sistemare il parco Peep -; Un regalo al parco Parini: cittadina dona 2.500 euro per rinnovare l’area verde; Una cittadina dona 2.500 euro al Comune per riqualificare il parco Giulio Parini di Montiano; Challenge Cesenatico 2026, le modifiche alla viabilità a Cesena. Montiano, una signora innamorata del paese dona 2.500 euro per abbellire il parco pubblico. Il sindaco: Grazie di cuoreLa donazione di una signora per il bene comune. È quanto avvenuto a Montiano, dove una residente ha deciso di contribuire in modo significativo al ... corriereromagna.it Montiano, cittadina dona una somma per sistemare il parco Peep. Il grazie del sindaco Molari: "Esempio virtuoso di partecipazione civica e attenzione verso il proprio territorio" Leggi l'articolo: - facebook.com facebook