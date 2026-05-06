Un regalo al parco Parini | cittadina dona 2.500 euro per rinnovare l’area verde

Una cittadina di Montiano ha donato 2.500 euro per il rinnovamento del parco Parini, situato in via Gramsci. La somma è stata consegnata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione dell’area verde dedicata a Giulio Parini. La donazione rappresenta un gesto concreto di supporto alla manutenzione e al miglioramento degli spazi pubblici della città.

Una donazione per il bene comune e la valorizzazione degli spazi pubblici. È quanto avvenuto a Montiano, dove una cittadina residente ha deciso di contribuire al miglioramento del parco pubblico intitolato a Giulio Parini, situato in via Gramsci. La somma donata, pari a 2.500 euro, è stata.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Firenze, la trincea Scudo Verde: al bando 9.500 veicoli nell’area. Nel ’27 stop a 32mila. “Rispettate i lavoratori”Firenze, 18 aprile 2026 – Sono oltre 43mila i veicoli che, nei prossimi due anni, rischiano di non poter superare la barriera dello Scudo Verde nella... Pulcini vivi regalati a Pasqua in una scuola in Campania, la LAV dona 1.500 euro al rifugioDopo il recupero e il trasferimento in un rifugio dei pulcini vivi regalati ai bambini da una scuola in Campania per Pasqua, la LAV ha donato 1.