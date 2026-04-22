Investimento da 500 mila euro | sopralluogo nel parco Sportivo Liternum

Il sindaco di Giugliano ha annunciato un sopralluogo nel Parco Sportivo Liternum, dove sono in corso interventi con un investimento di 500 mila euro. L’obiettivo è migliorare le strutture sportive e la qualità dell’area, coinvolgendo i cittadini nelle attività previste. La visita si inserisce in un quadro di interventi programmati per valorizzare il parco e potenziare l’offerta ricreativa nel quartiere.

Diego D'Alterio, sindaco di Giugliano, informa i cittadini sugli ultimi sviluppi riguardanti l’area del Parco Sportivo Liternum e i progetti in corso per migliorare l’offerta sportiva e la vivibilità della zona a Giugliano."Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo operativo in via.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Nuovi cantieri per potenziare la rete fognaria: da Hera un investimento di 500 mila euroI lavori, che dureranno circa quattro mesi, puntano alla messa in sicurezza del sistema idraulico e sono tra quelli progettati a seguito... Dal porto alla spiaggia, nuovo volto per l’area di piazzale Boscovich: investimento da 500 mila euroLa giunta comunale approva lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione dei collegamenti tra l'arenile e l’area di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Investimento da 500 mila euro per l'edilizia residenziale. L'assessora Spera: Tutela del diritto alla casa per noi è fondamentale; Terranuova, investimento da 500mila euro per la Ciclopista dell’Arno. Partiti i lavori; Zell, round da 500 mila euro per la startup AI che automatizza il lavoro dei sales manager; Paullo, 500mila euro per la rinascita del bosco di San Pedrino. Altura, pista di pattinaggio chiusa da anni: lavori in arrivo da 500 mila euro per la riqualificazione (VIDEO)Dopo anni di chiusura e inutilizzo, l’area di Altura si prepara a una riqualificazione significativa, con un intervento che punta a restituire alla città uno spazio sportivo e aggregativo rimasto ferm ... triestecafe.it Umbria. Riqualificazione Ospedale Castiglione del Lago: firmato protocollo. Un investimento da 4 mln e 500mila euroOltre 4 milioni 500 mila euro sono destinati alla riqualificazione complessiva, per l’acquisto di tecnologie circa 1 milione 800 mila euro, per il centro di salute il finanziamento ammonta a 2 milioni ... quotidianosanita.it Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale: investimento da 190mila euro - x.com Forlì-Cesena, SP 4 del Bidente: aggiudicati i lavori sul viadotto Suasia, investimento da 995 mila euro - facebook.com facebook