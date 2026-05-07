Montevarchi scontro politico dopo il crollo del pino

A Montevarchi si è verificato un incidente ieri pomeriggio in viale Armando Diaz, lungo la regionale 69, dove un grande pino è crollato. L'evento ha portato a un acceso dibattito tra le forze politiche locali, che si sono confrontate sulle modalità di gestione del patrimonio arboreo e sulla sicurezza pubblica. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei rappresentanti istituzionali della zona.

Arezzo, 07 maggio 2026 – Si accende il confronto politico a Montevarchi dopo il crollo del grosso pino avvenuto ieri pomeriggio in viale Armando Diaz, lungo la regionale 69. Un episodio che, oltre ad aver provocato danni a un’autovettura e a un’attività commerciale, ha riaperto il dibattito sulla sicurezza delle alberature cittadine e sulla manutenzione del verde pubblico. A intervenire duramente è stato il gruppo consiliare insieme alla segreteria locale del Partito Democratico, che parla apertamente di “tragedia sfiorata”. Secondo il PD, il fatto che non ci siano stati feriti sarebbe stato soltanto frutto del caso. “Il crollo improvviso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, scontro politico dopo il crollo del pino Notizie correlate Nissoria, commissario al comando: scontro politico dopo il caos? Cosa sapere Loredana Torella insediata come commissaria a Nissoria il 24 aprile dopo decadenza Consiglio. Santanchè si dimette: “Obbedisco” a Meloni. Scontro politico dopo il referendumLa ministra lascia dopo la richiesta della premier, tra tensioni nella maggioranza e attacchi delle opposizioni ROMA – Dopo ore di tensione e...