Nissoria commissario al comando | scontro politico dopo il caos

A Nissoria, il commissario è stato insediato il 24 aprile dopo la decadenza del Consiglio comunale. La nomina è arrivata in seguito a una crisi politica che ha portato alla sospensione delle funzioni dell’organo elettivo. Da allora, sono iniziati scontri tra le forze politiche locali, mentre il nuovo commissario ha assunto il controllo degli uffici comunali. La situazione ha suscitato reazioni diverse tra gli abitanti e gli esponenti dell’amministrazione.

? Cosa sapere Loredana Torella insediata come commissaria a Nissoria il 24 aprile dopo decadenza Consiglio.. Il sindaco Colianni approva il bilancio 2026 mentre Armando Glorioso contesta la nomina.. L’insediamento della dottoressa Loredana Torella a Nissoria il 24 aprile 2026 ha sancito l’inizio di una gestione commissariale dopo la decadenza del Consiglio Comunale, scatenando un acceso confronto tra il sindaco Rosario Colianni e l’ex presidente dell’aula Armando Glorioso. Tra le mura del municipio di Nissoria, dove i banchi del Consiglio sono rimasti vuoti dopo una serie di dimissioni che hanno colpito cinque membri su dieci, si è compiuto un passaggio istituzionale decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nissoria, commissario al comando: scontro politico dopo il caos Notizie correlate Iran dopo Khamenei: i guardiani della rivoluzione al potere, dal regime teocratico al comando politico-militareRoma – “Morte al dittatore” gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse. Nissoria paralizzata: crisi di giunta e scontro sul quorum in aulaIl Comune di Nissoria è attualmente teatro di un violento scontro istituzionale tra la presidenza del Consiglio e la segreteria generale, a seguito... Approfondimenti e contenuti Un commissario a Nissoria al posto del Consiglio, scontro tra sindaco ed (ex) presidente dell’aulaLoredana Torella, nominata dal Presidente della Regione si è già insediata segnando l’inizio di un’era commissariale nata dalle ceneri di un Consiglio decaduto a colpi di dimissioni. vivienna.it 5 consiglieri di Nissoria si dimettono: decade il Consiglio comunale e arriva il commissarioDecade il Consiglio comunale di Nissoria dopo le dimissioni contestuali di metà dei consiglieri, determinando lo scioglimento dell’assemblea civica secondo quanto previsto dalla normativa regionale. vivienna.it