La ministra si è dimessa su richiesta della premier, in seguito alle tensioni generate dal risultato del referendum. La decisione è stata comunicata pubblicamente, segnando un momento di crisi all’interno della maggioranza di governo. La richiesta di dimissioni ha portato a uno scontro politico tra le forze di maggioranza e le opposizioni, che hanno reagito alle ultime novità.

La ministra lascia dopo la richiesta della premier, tra tensioni nella maggioranza e attacchi delle opposizioni. ROMA – Dopo ore di tensione e un’intera giornata di pressing politico, Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo. La decisione arriva all’indomani della richiesta esplicita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva invitato la ministra a fare un passo indietro per “sensibilità istituzionale”. La scelta è stata comunicata attraverso una lettera indirizzata direttamente alla premier, in cui Santanchè scrive una sola parola carica di significato: “Obbedisco”. Un’espressione che richiama la tradizione storica italiana, ma che nel contesto attuale suona come un atto politico obbligato più che spontaneo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Santanchè si dimette: “Obbedisco” a Meloni. Scontro politico dopo il referendum

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