A Montescaglioso, i fondi destinati alla mensa sono stati utilizzati per coprire debiti derivanti da contenziosi legali. La decisione ha portato a una resistenza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, che ha coinvolto successivamente l’intervento del Prefetto. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle risorse comunali e sulle conseguenze delle controversie legali in corso.

? Cosa scoprirai Come sono stati spostati i fondi della mensa verso i debiti legali?. Perché la resistenza al TAR ha causato l'intervento del Prefetto?. Chi ha deciso di usare i soldi della scuola per i contenziosi?. Quali altri servizi essenziali rischiano di essere sacrificati per i debiti?.? In Breve Debito totale di 57.389,36 euro causato da interessi e spese legali.. 35.584,50 euro prelevati dal capitolo mensa senza voto del Consiglio Comunale.. Sentenza TAR n. 492026 ha sancito la sconfitta dell'amministrazione contro Argo S.r.l.. Prefetto ha nominato un Commissario ad acta per saldare i pagamenti arretrati.. A Montescaglioso, l’utilizzo di 35.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montescaglioso: fondi della mensa usati per debiti da contenziosi legali

Notizie correlate

Leggi anche: Glifosato, dalle leggi ai contenziosi: ecco come l’amministrazione Trump cerca di proteggere Bayer dalle cause legali

Mensa inagibile, bagni rotti e pochi fondi: i genitori della Randaccio scendono in piazzaDopo più di tre mesi di disagi, richieste di chiarimenti e proteste, i genitori hanno deciso di scendere in piazza.