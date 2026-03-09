Mensa inagibile bagni rotti e pochi fondi | i genitori della Randaccio scendono in piazza

I genitori della scuola Randaccio sono scesi in piazza per protestare dopo oltre tre mesi di disagi causati da una mensa inagibile, bagni rotti e una mancanza di fondi adeguati. Da settimane hanno presentato richieste di chiarimenti senza ottenere risposte soddisfacenti, e questa mattina hanno deciso di manifestare pubblicamente per far sentire la loro voce.

Dopo più di tre mesi di disagi, richieste di chiarimenti e proteste, i genitori hanno deciso di scendere in piazza. Le famiglie dei circa 400 alunni che frequentano la scuola Randaccio a Casal Bertone manifesteranno, mercoledì 11 marzo, davanti la sede per chiedere una risoluzione dei problemi che affliggono l'edificio e che, ovviamente, ricadono sugli studenti. La scuola Randaccio di Casal Bertone, parte dell'istituto comprensivo Piersanti Mattarella, è da mesi alle prese con gravi problemi strutturali che stanno compromettendo la normale attività didattica. Da novembre 2025, due piani su quattro dell'edificio sono, di fatto, inutilizzabili. Il locale mensa è chiuso dopo il cedimento di un solaio e gli studenti sono costretti a mangiare direttamente in classe.