Montesarchio sicurezza stradale | 31 patenti ritirate per smartphone

A Montesarchio, i Carabinieri hanno effettuato controlli lungo la Statale Appia per prevenire incidenti e contrastare l’uso di droga. Durante le operazioni, sono state ritirate 31 patenti di guida, molte delle quali per utilizzo di smartphone alla guida. Le verifiche sono state intensificate per garantire maggiore sicurezza sulla strada e ridurre i rischi di incidenti causati da distrazioni.

Controlli dei Carabinieri a Montesarchio contro incidenti e stupefacenti: rafforzata la vigilanza sulla Statale Appia. Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei Carabinieri a Montesarchio, messi in campo all’inizio della settimana per rafforzare la sicurezza sulle strade e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti. L’attenzione dei militari si concentra sulle principali arterie della giurisdizione, spesso teatro di gravi incidenti, anche mortali, causati dall’abuso di alcol e droga o dalla distrazione alla guida, in particolare dall’uso improprio dello smartphone. A diffondere la notizia i Carabinieri de Comando Provinciale di Benevento Controlli intensificati lungo la Statale Appia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montesarchio, sicurezza stradale: 31 patenti ritirate per smartphone Notizie correlate Sicurezza stradale, controlli in settimana: 5 patenti ritirate nel Comune di PisaLe verifiche dei Carabinieri hanno complessivamente portato alla denuncia di 8 persone. Sicurezza stradale, controlli sul Monte Fasce: pioggia di multe e 10 patenti ritirateDurante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, la polizia locale ha organizzato servizi specifici di controllo lungo le...