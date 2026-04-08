Sicurezza stradale controlli sul Monte Fasce | pioggia di multe e 10 patenti ritirate

Tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, la polizia locale ha intensificato i controlli sulle strade del Monte Fasce, area molto frequentata sia da residenti che da escursionisti. Durante i servizi di verifica svolti nel fine settimana, sono state elevate numerose multe e sono state ritirate dieci patenti di guida. Le operazioni hanno coinvolto diverse pattuglie in risposta alle esigenze di sicurezza stradale nella zona.

Durante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, la polizia locale ha organizzato servizi specifici di controllo lungo le strade del monte Fasce, particolarmente frequentate da cittadini ed escursionisti. L’attività, pianificata nei momenti di maggiore affluenza, ha visto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sicurezza stradale, controlli in settimana: 5 patenti ritirate nel Comune di PisaLe verifiche dei Carabinieri hanno complessivamente portato alla denuncia di 8 persone.

Domenica ecologica a Frosinone: 76 multe e 2 patenti ritirate nei controlli della Polizia LocaleNel capoluogo ciociaro 150 veicoli fermati durante il blocco del traffico: sanzioni per violazioni al divieto di circolazione e stop ai roghi per...

Temi più discussi: Raffica di incidenti: schianti e feriti tra Aurelia, monte Fasce e autostrada; Pasqua 'blindata' a Genova: scatta il piano sicurezza tra caruggi, zone nevralgiche e luoghi di culto; Sampierdarena, blitz contro degrado e spaccio. Viscogliosi: Nessuna zona franca; Sicurezza: potenziati i servizi della polizia locale per le feste di Pasqua.

Sicurezza stradale sul Monte Fasce, pugno duro contro l'alta velocità nei fine settimanaOltre cento sanzioni e dieci patenti ritirate nei controlli tra febbraio e aprile. L'assessora Viscogliosi: Il presidio del territorio è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti ... lavocedigenova.it

Apparizione e Monte Fasce: controlli e raffica di multe della Polizia localeI responsabili del Comune di Genova stamane hanno riferito che, durante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, sono stati organizzati dalla Polizia locale di Genova servizi ... ligurianotizie.it

Pomeriggio intenso per l’elicottero dei vigili del fuoco, impegnato tra Torriglia e la strada del monte Fasce. Nel secondo intervento due centauri, rimasti feriti in uno scontro frontale, sono stati portati in ospedale in codice giallo - facebook.com facebook

"FACCE DA MONTE": STEFANO BISI RACCONTA IL MONTE DEI PASCHI x.com