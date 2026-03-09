Sicurezza stradale controlli in settimana | 5 patenti ritirate nel Comune di Pisa

Nell'ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno effettuato una serie di controlli sulla strada nel Comune, ritirando complessivamente cinque patenti di guida. L'operazione ha coinvolto diverse zone della città e si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio della sicurezza stradale, coordinata con le autorità locali. Nessun dettaglio su altre sanzioni o interventi è stato reso noto.

Le verifiche dei Carabinieri hanno complessivamente portato alla denuncia di 8 persone. Due sono state deferite per porto di armi od oggetti atti a offendere I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno attuato, nel corso dell'ultima settimana, una vasta e capillare operazione di controllo del territorio, in linea con quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'attività è stata orientata alla tutela della sicurezza stradale, al contrasto della guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori. Il bilancio complessivo dell'attività registra otto persone denunciate in stato di libertà e il costante monitoraggio delle aree più sensibili della provincia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

