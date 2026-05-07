A Monteprandone si svolge un open day all’asilo e nasce il Consiglio delle Ragazze, un organismo che coinvolge 18 studenti di quarta e quinta elementare eletti per rappresentare i loro coetanei nel governo locale. Durante l’evento, i bambini hanno potuto partecipare a diverse attività e conoscere i modi in cui possono influenzare le decisioni del Comune. La creazione del Consiglio mira a coinvolgere i più giovani nelle dinamiche della politica locale.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini di quarta e quinta influenzare il Comune?. Chi saranno i 18 studenti eletti per gestire la democrazia locale?. Cosa troveranno i genitori durante l'open day dell'asilo L'Albero dei Sogni?. Perché il Sindaco ha deciso di coinvolgere direttamente gli studenti?.? In Breve Open day asilo L'Albero dei Sogni sabato 9 maggio dalle 9:30 alle 12:30.. Consiglio giovanile composto da 18 membri eletti tra le scuole di Centobuchi e Monteprandone.. Mandato del nuovo organismo civico attivo dall'anno scolastico 20262027 per due anni.. Assessore Daniela Morelli e Sindaco Sergio Loggi promuovono la collaborazione con l'Istituto Comprensivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteprandone: open day all’asilo e nasce il Consiglio delle Ragazze

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