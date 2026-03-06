Incendio di autocarro sull' A16 intervento dei Vigili del Fuoco a Monteforte Irpino

Oggi nel pomeriggio un autocarro è andato a fuoco sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto in direzione Bari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.

Un autocarro ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto in direzione Bari. L'episodio si è verificato intorno alle ore 18:00 al chilometro 34,150, nel territorio comunale di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla successiva messa in sicurezza dell'area. Le operazioni si sono concluse senza che si registrassero feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per l'Italia, impegnati nella gestione della viabilità nel tratto interessato.