Va a fuoco il tetto di una una stalla | intervento immediato dei Vigili del Fuoco morti alcuni bovini

Un incendio ha interessato il tetto di una stalla nella frazione Spedalicchio di Umbertide. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Città di Castello, supportati da una squadra della Centrale e dall’autoscala di Foligno. Durante l’intervento, alcuni bovini sono morti. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, con il supporto di una squadra dalla Centrale e dell’autoscala da Foligno, sono intervenuti nel comune di Umbertide, località Spedalicchio, per un incendio in una stalla dove si allevano bovini. L'incendio ha interessato il tetto e i pannelli fotovoltaici installati sul complesso. I Vigili del Fuoco hanno spento velocemente le fiamme, evitando ulteriori danni. Non risultano feriti, ma nel resoconto dei soccorritori si parla di alcuni bovini deceduti e di altri che hanno necessitato di cure per via delle lesioni riportate a causa dell'incendio. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri Forestali, personale dell’USL e dell’ARPA; questi ultimi hanno effettuato dei prelievi ambientali per verificare eventuali contaminazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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