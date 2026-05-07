Monte San Primo nuova interrogazione sul progetto sciistico | chiesta una revisione Sì a turismo lento e sentieri

In Regione si torna a discutere del progetto sciistico sul Monte San Primo, con alcuni consiglieri regionali che hanno presentato un’interrogazione alla Giunta. La richiesta riguarda una revisione del piano attuale, specificando l’esclusione dei nuovi impianti sciistici a bassa quota. La questione riguarda anche la promozione del turismo lento e dei sentieri naturali, elementi che alcuni rappresentanti considerano prioritari rispetto alle infrastrutture sportive.

In Regione torna ad accendersi lo scontro sul futuro del Monte San Primo. Nelle scorse settimane i consiglieri regionali Onorio Rosati e Angelo Orsenigo hanno presentato un’interrogazione chiedendo alla Giunta una revisione del progetto, con l’esclusione dei nuovi impianti sciistici a bassa quota.🔗 Leggi su Quicomo.it

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